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Экс-игрок Металлиста и Шахтера разорвал контракт с Интернасьоналом

Стороны решили досрочно завершить сотрудничество.
Сегодня, 20:10
Тайсон / ФК Интернасьонал
Тайсон / ФК Интернасьонал

Бразильский Интернасьонал на своем официальном сайте объявил о расставании с 34-летним вингером Тайсоном.

Экс-игрок харьковского Металлиста и донецкого Шахтера договорился с родным клубом о расторжении контракта по обоюдному согласию. Прежнее соглашение действовало до апреля 2023 года.

Сообщается, что бразильцу поступило предложение из Европы. Предполагается, что футболист продолжит карьеру в греческом ПАОКе.

В составе Интернасьонала Тайсон принял участие в 155 матчах, записав на свой счет 17 голов и 14 результативных передач.

Он стал вице-чемпионом Бразилии (2009), победителем Лиги Гаушу (2008, 2009), финалистом кубка Бразилии (2009), обладателем кубка Либертадорес (2010), Южноамериканского кубка (2008) и кубка банка Суруга (2009).

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тайсон интернасьонал Шахтер Донецк Металлист Харьков

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