Сборная Аргентины выиграла чемпионат мира по футболу в Катаре, обыграв в финале национальную команду Франции.

Нападающий латиноамериканской сборной Лионель Месси выиграл долгожданный трофей, войдя в список избранных.

Аргентинский агроном Карлос Феричелли еще в ноябре засеял поле в виде портрета Месси.

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Спустя несколько месяцев растения взошли, что дало возможность увидеть портрет аргентинца с высоты птичьего полета.

Ранее сообщалось, что ПСЖ намерен избавиться от одного из лидеров атакующей линии.