iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Величие: Агроном засеял поле в виде портрета Месси

Изображение аргентинского футболиста появилось на поле фермера.
Сегодня, 11:55
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Сборная Аргентины выиграла чемпионат мира по футболу в Катаре, обыграв в финале национальную команду Франции.

Нападающий латиноамериканской сборной Лионель Месси выиграл долгожданный трофей, войдя в список избранных.

Аргентинский агроном Карлос Феричелли еще в ноябре засеял поле в виде портрета Месси.

Читай также: Видео "дебютного" гола Роналду за Ан-Наср собрало 17 миллионов просмотров

Спустя несколько месяцев растения взошли, что дало возможность увидеть портрет аргентинца с высоты птичьего полета.

Ранее сообщалось, что ПСЖ намерен избавиться от одного из лидеров атакующей линии.


Статьи по теме

Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Костюк совершила большой рывок Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Костюк совершила большой рывок
"Все будет зависеть от цифр": Промоутер Фьюри рассказал, где планируют организовать бой с Усиком "Все будет зависеть от цифр": Промоутер Фьюри рассказал, где планируют организовать бой с Усиком
Мбаппе заступился за Зидана, жестко раскритиковавши президента Федерации футбола Франции Мбаппе заступился за Зидана, жестко раскритиковавши президента Федерации футбола Франции
Малиновский прибыл в Марсель для подписания контракта с новым клубом Малиновский прибыл в Марсель для подписания контракта с новым клубом
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Сити - Челси 4:0 Видео голов и лучших моментов матча кубка Англии
Манчестер Сити - Челси 4:0 Видео голов и лучших моментов матча кубка Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Костюк совершила большой рывок
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Роналду будет жить вместе с Джорджиной в Саудовской Аравии, хотя по закону это запрещено
просмотров

Последние новости

Теннис13:10
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Костюк совершила большой рывок
Бокс12:57
"Все будет зависеть от цифр": Промоутер Фьюри рассказал, где планируют организовать бой с Усиком
Европа12:20
Мбаппе заступился за Зидана, жестко раскритиковавши президента Федерации футбола Франции
Европа11:58
Малиновский прибыл в Марсель для подписания контракта с новым клубом
Другие страны11:55
Величие: Агроном засеял поле в виде портрета Месси
Украина11:27
Кучер: Днепру-1 нужны новые футболисты
Украина11:20
"Воплотишь все свои мечты": Куртуа записал трогательное послание Трубину
Украина10:38
Кривбасс объявил о подписании чемпиона мира
НБА10:26
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: данк Адебайо возглавил рейтинг
Теннис10:12
Цуренко успешно стартовала в квалификации Australian Open
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK