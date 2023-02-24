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Марсело вернулся в родной клуб

Бразилец продолжит карьеру во Флуминенсе.
Сегодня, 18:37
Марсело / Getty Images
Марсело / Getty Images

Экс-защитник мадридского Реала Марсело вернулся в родной Флуминенсе, об этом футболист сообщил в своем Инстаграме.

Пятикратный победитель Лиги Чемпионов в составе Реала в феврале этого года разорвал контракт с греческим Олимпиакосом и некоторое время находился в поисках клуба.

Проведя в Греции всего полсезона, Марсело решил покинуть клуб. Ожидалось, что бразилец присоединится к Криштиану Роналду в Ан-Насре.

Однако 34-летний игрок решил вернуться на родину, Марсело - воспитанник академии Флуминенсе, именно отсюда он перешел в королевский клуб.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Марсело

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