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Футбол

Короли и их королевы: Сборная Аргентины провела закрытую вечеринку в честь победы на ЧМ-2022

Латиноамериканская команда собралась, чтобы отпраздновать триумф в Катаре.
Сегодня, 14:20
Игроки сборной Аргентины / instagram.com/angeldimariajm
Игроки сборной Аргентины / instagram.com/angeldimariajm

В ночь с 28 на 29 марта сборная Аргентины проведет товарищеский матч с национальной командой Кюрасао.

В преддверии поединка латиноамериканская команда решил отпраздновать победу на чемпионате мира в Катаре.

Звездные футболисты собрались на закрытой вечеринке в Аргентине, чтобы все вместе насладиться успехом.

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Компанию игрокам составили их избранницы. Примечательно, что девушки также сфотографировались все вместе, показав, что они одно целое.

Отмечается, что некоторые футболисты раньше покинули мероприятие чем их любимые, чтобы отдохнуть перед подготовкой к товарищеской игре.

Ранее сообщалось, что тренер сборной Аргентины выступил с заявлением касаемо судьбы Месси в национальной команде.


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