Тренер сборной Аргентины выступил с заявлением касаемо судьбы Месси в национальной команде

Лионель может принять участие на ЧМ-2026.

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что капитан команды Лионель Месси может сыграть на чемпионате мира в 2026 году.

"Лео в порядке, он готов играть и продолжать приезжать в сборную. Пока он не заявит обратное, продолжим его вызывать.

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Когда он изменит свою позицию, я постараюсь его переубедить", – сказал Скалони в интервью TyC Sports.

Напомним, 35-летний аргентинец сумел привести сборную Аргентины к победе на ЧМ-2022 в Катаре, обыграв в финале турнира Францию (3:3, 4:2).