Аргентина переименовала спортивный комплекс в честь Месси

Легенде сборной Аргентины продолжают ставить памятники при жизни.

Аргентинская федерация футбола официально переименовала спортивный комплекс сборной в честь Месси. Ранее он назывался Касса де Эсейса.

На церемонии открытия присутствовал как сам Лео, так и президент федерации Клаудио Тапия.

"Я хотел бы поблагодарить Тапию за это признание. Для меня это очень эмоциональное событие, я приезжаю сюда уже почти 20 лет. С первого дня почувствовал особую энергетику, это исключительное место. Даже сегодня энергетика здесь особая, даже в самые плохие моменты.

Зайти сюда – это забыть обо всем и ощутить счастье. Сегодня я очень счастлив, что спустя столько лет это место имеет мое имя", – цитирует Месси FootMercato.

Напомним, ранее президент Барселоны Жоан Лапорта намекнул, что Лео может вернуться в каталонский клуб.