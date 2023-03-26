iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Аргентина переименовала спортивный комплекс в честь Месси

Признание, достойное гения.
Сегодня, 00:28
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Легенде сборной Аргентины продолжают ставить памятники при жизни.

Аргентинская федерация футбола официально переименовала спортивный комплекс сборной в честь Месси. Ранее он назывался Касса де Эсейса.

На церемонии открытия присутствовал как сам Лео, так и президент федерации Клаудио Тапия.

"Я хотел бы поблагодарить Тапию за это признание. Для меня это очень эмоциональное событие, я приезжаю сюда уже почти 20 лет. С первого дня почувствовал особую энергетику, это исключительное место. Даже сегодня энергетика здесь особая, даже в самые плохие моменты.

Зайти сюда – это забыть обо всем и ощутить счастье. Сегодня я очень счастлив, что спустя столько лет это место имеет мое имя", – цитирует Месси FootMercato.

Напомним, ранее президент Барселоны Жоан Лапорта намекнул, что Лео может вернуться в каталонский клуб.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси

Статьи по теме

Президент ПСЖ прокомментировал ситуацию вокруг контрактов Месси, Мбаппе и Рамоса Президент ПСЖ прокомментировал ситуацию вокруг контрактов Месси, Мбаппе и Рамоса
Президент Барселоны намекнул на возвращение Месси Президент Барселоны намекнул на возвращение Месси
Лионель Месси: статистика-2022/2023 Лионель Месси: статистика-2022/2023
Барселона готова пойти на крайние меры ради возвращения Месси в клуб Барселона готова пойти на крайние меры ради возвращения Месси в клуб
Помочь журналистам

Видео

Франция - Нидерланды 4:0 Видео голов и лучших моментов матча отбора Евро-2024
Франция - Нидерланды 4:0 Видео голов и лучших моментов матча отбора Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина и Костюк обновили личные рекорды, Швентек - первая ракетка
просмотров
Биатлон-2022/2023: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас вернул статус первой ракетки мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Евро-202401:02
Испания поставила рекорд Евро по домашним победам
Европа00:50
Обамеянг готов пойти на крайние меры ради возвращения в Барселону
Киберспорт00:31
ESL Pro League Season 17: FaZe обыграли NaVi и сыграют в финале с Cloud9
Другие страны00:28
Аргентина переименовала спортивный комплекс в честь Месси
Киберспорт00:20
Расслабились и проиграли: NaVi, добыв победу на первой карте, безвольно уступили FaZe
Вчера, 23:58
Бокс23:58
Бокс: расписание боев
Евро-202423:47
Испания разгромила Норвегию без Холанда
Евро-202423:43
Квалификация к Евро-2024: Петраков начал с проигрыша, "красная фурия" без проблем одолела Норвегию
Европа23:23
Спортивный директор Баварии назвал причину увольнения Нагельсманна
Евро-202423:01
"Вы тренер, у вас есть лицензия?": Петраков грубо ответил журналисту, раскритиковавшего специалиста
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK