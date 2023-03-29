Месси - третий игрок в истории, забивший 100+ голов за сборную

В ночь с вторника на среду состоялся товарищеский матч, в котором приняли участие сборные Аргентины и Кюрасао.

Капитан "альбиселесте" Лионель Месси вошел в историю мирового футбола и своей сборной, ведь оформил хет-трик в ворота соперника.

Для 35-летнего игрока эти голы стали 100-м, 101-м и 102-м в составе национальной команды.

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Таким образом, Месси стал лишь третьим футболистом, который забивал за сборную более ста голов. Рекордсмен является нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду с 122 голами, а вторым идет Али Даеи (Иран, 109).

Отметим, что всего за карьеру Месси забил 803 гола.

Ранее сообщалось, что Аргентина переименовала спортивный комплекс в честь Месси.