iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Месси - третий игрок в истории, забивший 100+ голов за сборную

Аргентинец оформил хет-трик в товарищеском матче.
Сегодня, 08:37
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

В ночь с вторника на среду состоялся товарищеский матч, в котором приняли участие сборные Аргентины и Кюрасао.

Капитан "альбиселесте" Лионель Месси вошел в историю мирового футбола и своей сборной, ведь оформил хет-трик в ворота соперника.

Для 35-летнего игрока эти голы стали 100-м, 101-м и 102-м в составе национальной команды.

Читай также: Короли и их королевы: Сборная Аргентины провела закрытую вечеринку в честь победы на ЧМ-2022

Таким образом, Месси стал лишь третьим футболистом, который забивал за сборную более ста голов. Рекордсмен является нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду с 122 голами, а вторым идет Али Даеи (Иран, 109).

Отметим, что всего за карьеру Месси забил 803 гола.

Ранее сообщалось, что Аргентина переименовала спортивный комплекс в честь Месси.


Статьи по теме

Помолился напоследок: Усика заметили на богослужении в Киево-Печерской лавре Помолился напоследок: Усика заметили на богослужении в Киево-Печерской лавре
Милан хочет продлить контракт с одним из лидеров клуба Милан хочет продлить контракт с одним из лидеров клуба
Ломаченко - Хэйни: огненный проморолик боя Ломаченко - Хэйни: огненный проморолик боя
Защитник Атлетика подписал предварительный контракт с Барселоной Защитник Атлетика подписал предварительный контракт с Барселоной
Помочь журналистам

Видео

Шотландия - Испания 2:0 Видео голов и лучших моментов матча отбора Евро-2024
Шотландия - Испания 2:0 Видео голов и лучших моментов матча отбора Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
"Вратарь стоит спиной к бьющему": Меньян жестко высмеял новые правила пенальти
просмотров
Англия - Украина: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024
просмотров
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
просмотров

Последние новости

Бокс10:40
Помолился напоследок: Усика заметили на богослужении в Киево-Печерской лавре
Европа10:18
Милан хочет продлить контракт с одним из лидеров клуба
Бокс09:52
Ломаченко - Хэйни: огненный проморолик боя
Европа09:50
Защитник Атлетика подписал предварительный контракт с Барселоной
Бокс09:32
Усик ведет переговоры о бое с Дюбуа - Инсайдер
Европа09:23
Ди Мария определился со своим будущим в Ювентусе
Евро-202409:09
Скандальный футболист Динамо Киев сделал оригинальный подарок Роналду
Бокс08:51
Ломаченко - Хэйни: Стороны официально договорились о дате и месте проведения боя
Другие страны08:37
Месси - третий игрок в истории, забивший 100+ голов за сборную
НХЛ08:16
НХЛ: Детройт забросил семь шайб Питтсбургу, Нэшвилл шокировал Бостон
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK