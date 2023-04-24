Новая профессия: Роналду испытал себя в роли фотографа

Португалец отлично проявил себя в качестве работника СМИ.

Саудовский Ан-Наср продолжает готовиться к предстоящему матчу с Аль-Раедом в рамках национального чемпионата.

В преддверии противостояния Ан-Наср провел тренировку, на которой нападающий команды Криштиану Роналду попробовал свои силы в качестве фотографа.

Португальцу выдали камеру, с помощью которой он сделал несколько снимков. Примечательно, что в это время другой фотограф внимательно следил за португальцем.

Примечательно, что пресс-служба Ан-Насра в Instagram опубликовала снимки, которые были сделаны Роналду.

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В текущем сезоне португалец провел 13 игр за Ан-Наср, в которых забил 11 голов и выполнил две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Роналду избежал наказания за непристойный жест.