Марсело Бьелса возглавил сборную Уругвая

Аргентинец в третий раз будет работать на уровне национальных команд.

Федерация футбола Уругвая официально сообщила о том, что Марсело Бьелса назначен главным тренером сборной Уругвая.

Специалист будет работать с национальной командой во время отбора на чемпионат мира-2026.

Детали соглашения не сообщаются, однако в СМИ была информация о том, что контракт рассчитан до конца отбора на чемпионат мира с опцией продления в случае выхода на турнир.

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Напомним, последним местом работы Бьелсы был Лидс, который он покинул в феврале 2022 года.

Отметим, что аргентинец в третий раз возглавляет национальную сборную. Ранее он тренировал команды Аргентины (с 1998 по 2004 год) и Чили (с 2007 по 2011 год).

Ранее сообщалось, что у УАФ есть устная договоренность с новым тренером сборной.