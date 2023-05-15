У УАФ есть устная договоренность с новым тренером сборной - журналист
Журналист, YouTube-блогер и комментатор Виктор Вацко рассказал о ситуации с главным тренером сборной Украины.
Согласно его информации, у УАФ есть устная договоренность с определенным специалистом.
"Из того, что говорят мои источники, что понимаю я - все окей, устные договоренности есть. Но ничего ни с кем до сих пор не подписано. Вы все же прекрасно понимаете, что пока ничего не подписано, нельзя говорить о событии как о свершившемся. По состоянию на сегодня сборная Украины все еще без главного тренера.
Андрей Павелко, кстати, почему-то очень нервно воспринимает, когда я говорю на тему УАФ и главного тренера сборной", - сказал Вацко в эфире своего шоуВацко On Air.
Напомним, ранее сообщалось, что один из лидеров сборной Украины пропустит июньские матчи отбора на Евро-2024.