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У УАФ есть устная договоренность с новым тренером сборной - журналист

Однако никакого письменного соглашения на данный момент нет.
Сегодня, 17:26
Сборная Украины / Getty Images
Сборная Украины / Getty Images

Журналист, YouTube-блогер и комментатор Виктор Вацко рассказал о ситуации с главным тренером сборной Украины.

Согласно его информации, у УАФ есть устная договоренность с определенным специалистом.

"Из того, что говорят мои источники, что понимаю я - все окей, устные договоренности есть. Но ничего ни с кем до сих пор не подписано. Вы все же прекрасно понимаете, что пока ничего не подписано, нельзя говорить о событии как о свершившемся. По состоянию на сегодня сборная Украины все еще без главного тренера.

Андрей Павелко, кстати, почему-то очень нервно воспринимает, когда я говорю на тему УАФ и главного тренера сборной", - сказал Вацко в эфире своего шоуВацко On Air.

Напомним, ранее сообщалось, что один из лидеров сборной Украины пропустит июньские матчи отбора на Евро-2024.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины

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