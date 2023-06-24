Неймар отреагировал на потенциальное назначение Анчелотти в сборную Бразилии

Звезда сборной Бразилии Неймар высказался о возможном назначении Карло Анчелотти в национальную команду.

По словам бразильского футболиста, у итальянского специалиста есть чему научиться.

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"У нас будет возможность поработать с иностранным тренером. Анчелотти выиграл все, и я уверен, что он многому нас научит", - приводит слова Неймара Marca.

Ранее сообщалось, что Анчелотти возглавит сборную Бразилии.