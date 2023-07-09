Йовичевич возглавил саудовский клуб

Экс-тренер донецкого Шахтера Игор Йовичевич недолго сидел без работы после увольнения из стана "горняков".

Хорватский специалист стал новым наставником саудовского Ар-Раеда. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Стоит отметить, что детали контракта Йовичевича с Ар-Раедом остаются неизвестными.

Игор возглавлял донецкий Шахтер в сезоне-2022/23, успев провести 40 матчей, из которых победа была добыта в 24 играх. Хорвата заменил нидерландец Патрик ван Леувен.

Напомним, ранее еще один экс-рулевой украинского клуба Луиш Каштру возглавил Ан-Наср Криштиану Роналду.