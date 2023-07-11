Главного тренера женской сборной Замбии обвинили в сексуальных домогательствах

Главный тренер женской футбольной сборной Замбии Брюс Мвапе оказался под следствием.

Как сообщает The Guardian, специалист был обвинен в сексуальных домогательствах к футболисткам национальной команды.

Он был назначен на должность в мае 2018 года. В сентябре 2022-го Футбольная ассоциация Замбии (FAZ) заявила, что передала расследование обвинений в сексуальном насилии в ФИФА. Мвапе и тренер команды U-17 Калуба Кангва были среди сотрудников FAZ, в отношении которых проводилось расследование.

"Если Мвапе хочет с кем-то переспать, то ты должен сказать "да". В нашей команде это нормально, что тренер спит с футболистками".

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Отмечается, что игроки женской сборной получали угрозы от приближенного круга людей Мвапе.

"Им угрожают карательными мерами, если они осмелятся рассказать что-либо о том, что произошло. Федерация закрывает на это глаза, потому что девушки показали хорошие результаты. Это их способ показать общественности и властям успех, имидж. Но за кулисами все отвратительно", - сообщил анонимный источник.

Замбия - одна из четырех африканских сборных на Чемпионате мира по футболу среди женщин. Ее соперники в квартете: Испания, Япония и Коста-Рика.

Напомним, Брюс был назначен на пост главного тренера женской сборной в мае 2018 года. В сентябре 2022 года Футбольная ассоциация Замбии заявила, что передала расследование обвинений в сексуальном насилии в ФИФА. Мвапе и тренер команды U-17 Калуба Кангва были среди сотрудников ассоциации, в отношении которых проводилось расследование.

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