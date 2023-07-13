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Футбол

США шокировали фанатов и не вышло в финал Золотого кубка КОНКАКАФ

Трофей будет разыгран по итогу классных полуфиналов.
Сегодня, 08:53
Сборная Мексики / Getty Images
Сборная Мексики / Getty Images

В ночь с 12 на 13 июля состоялись полуфинальные матчи Золотого кубка КОНКАКАФ.

В первом поединке сборная Мексики не оставила шансов команде из Ямайки, разгромив - 3:0.

Ямайка – Мексика 0:3
Голы: Мартин, 2, Чавес, 30, Альварадо, 93

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Второй полуфинальный матч выдался очень зрелищным и напряженным. В основное время сборные США и Панамы не забивали, а уже в овертайме обменялись голами. Победителем встречи оказалась сборная Панамы, которая переиграла соперника в серии пенальти.

США – Панама 1:1 (4:5, по пен.)
Голы: Феррейра, 105 - Андерсон, 99

Финальный матч Золотого кубка КОНКАКАФ между Мексикой и Панамой состоится в воскресенье, 17 июля. Начало встречи - в 02.30 по Киеву.

Ранее сообщалось, что была названа дата представления Месси в качестве игрока Интера


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