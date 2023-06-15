Легендарный капитан Арсенала близок к тому, чтобы возглавить сборную США
Сборная США продолжает поиски нового главного тренера. Один кандидат ясно дал понять, что заинтересован в этой работе.
Как сообщает Sports Illustrated, американскую сборную может возглавить Патрик Виейра.
По информации источника, экс-тренер Кристал Пэлас уже связался с Федерацией футбола США, но пока что переговоры носят предварительный характер.
Напомним, что после чемпионата мира 2022 года сборная США осталась без тренера, так как Федерация не стала продлевать контракт с Греггом Берхальтером, возглавлявшим тогда команду.
С тех пор у команды сменилась пара временных главных тренеров: Энтони Хадсон и Би Джей Каллаган.
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Патрик Виейра руководил Кристал Пэлас с 2021 по 2023 год и был уволен в марте. Он привел команду к 12-му месту в АПЛ в своем первом сезоне.