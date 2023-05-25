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Виейра может вернуться в АПЛ уже летом

В услугах француза заинтересованы три клуба.
Сегодня, 17:20
Патрик Виейра / Getty Images
Патрик Виейра / Getty Images

Экс-игрок Арсенала Патрик Виейра может вернуться к тренерской работе в летнее межсезонье, утверждает GFFN.

Напомним, что французский специалист был уволен в марте из Кристал Пэлас после 12-матчевой серии без побед.

Утверждается, что в услугах Виейра заинтересованы три клуба АПЛ, однако француз отказался от всех, чтобы немного передохнуть от работы.

А вот уже летом Патрик будет готов вернуться, потому неназванные клубы смогут возобновить интерес к тренеру.

Также сообщается, что в услугах Виейра заинтересован Нант, однако специлист даже не рассматривает возможность работы в Лиге 1.

Ранее стало известно, что экс-наставник Барселоны попал в шорт-лист ПСЖ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Патрик Виейра

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