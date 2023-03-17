Кристал Пэлас уволил Вийера накануне матча с Арсеналом

Клуб не побеждал в 12 матчах подряд.

Легенда Арсенала Патрик Виейра покинул должность главного тренера Кристал Пэлас.

Руководство пришлось уволить французского специалиста после серии из 12 матчей без побед. Команда занимает 12-е место в таблице, отрыв от зоны вылета – 3 очка.

"Мы с огромным сожалением приняли это сложное решение. Результаты в последние месяцы поставили нас в шаткое положение, и мы почувствовали, что изменения необходимы для получения наилучших шансов на сохранение места в АПЛ", - сказал председатель совета директоров Стив Пэриш.

Напомним, что Виейра возглавил лондонский клуб летом 2021 года. В прошлом сезоне даже довел "орлов" до полуфинала Кубка Англии, где проиграл Челси.

Следующий матч Кристал Пэлас будет играть, что символично, против лондонского Арсенала.

Напомним, что ранее Виейра выступил с критикой АПЛ за отсутствие темнокожих тренеров.