Экс-тренер Барселоны может возглавить ПСЖ
Энрике попал в шорт-лист парижан.
Экс-тренер Барселоны и сборной Испании может возглавить ПСЖ. Об этом сообщает издание Le Parsien.
Парижский клуб рассматривает кандидатуру испанца на пост главного тренера. В ПСЖ верят, что 53-летний специалист приведет команду к большим трофеям.
Отметим, парижан также могут возглавить Жозе Моуринью или Тиаго Мотта.
После 36 туров Лиги 1 ПСЖ занимает первое место, набрав 84 очка.
Ранее сообщалось, что ПСЖ согласовал контракт с защитником Баварии.