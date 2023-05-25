Экс-тренер Барселоны может возглавить ПСЖ

Экс-тренер Барселоны и сборной Испании может возглавить ПСЖ. Об этом сообщает издание Le Parsien.

Парижский клуб рассматривает кандидатуру испанца на пост главного тренера. В ПСЖ верят, что 53-летний специалист приведет команду к большим трофеям.

Отметим, парижан также могут возглавить Жозе Моуринью или Тиаго Мотта.

После 36 туров Лиги 1 ПСЖ занимает первое место, набрав 84 очка.

Ранее сообщалось, что ПСЖ согласовал контракт с защитником Баварии.