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В Новой Зеландии застрелили трех людей за считанные часы до старта женского ЧМ-2023

Несмотря на это, организаторы не собираются переносить матч-открытие турнира.
Сегодня, 09:35
Женский чемпионат мира / Getty Images
Женский чемпионат мира / Getty Images

В Окленде (Новая Зеландия), в городе, где 20 июля стартует женский чемпионат мира, произошла стрельба, в результате которой погибли три человека, в том числе стрелявший, сообщает The Athletic.

Еще пятеро получили ранения, среди пострадавших есть сотрудники полиции.

Несмотря на это турнир пройдет "так, как и планировалось", заявил премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс. Он также добавил, что угрозы национальной безопасности нет.

По мнению комиссара полиции Новой Зеландии Эндрю Костера, нападавшим был 24-летний мужчина, который работал на стройке, где произошла стрельба.

Инцидент произошел около семи утра по местному времени, в центре здания, расположенного недалеко от фан-зоны ФИФА в районе Куин-стрит и Куэй-стрит. Около восьми утра раздалась серия выстрелов.

В самом здании находились десятки строителей, и все силы полиции Окленда были немедленно вызваны на место происшествия. Также приехало много машин скорой помощи.

Министр спорта Новой Зеландии Грант Робертсон заявил, что все команды, находящиеся в непосредственной близости к месту инцидента, "целы и невредимы".

Позже ФИФА выразила свои "глубочайшие соболезнования" семьям и друзьям жертв, которые погибли в результате стрельбы.

Напомним, что женский чемпионат мира пройдет на полях Новой Зеландии и Австралии. Турнир начнется матчем Новая Зеландия - Норвегия, а стартовый свисток поединка запланирован на 10:00 по киевскому времени.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: женский чемпионат мира

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