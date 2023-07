В Новой Зеландии застрелили трех людей за считанные часы до старта женского ЧМ-2023

В Окленде (Новая Зеландия), в городе, где 20 июля стартует женский чемпионат мира, произошла стрельба, в результате которой погибли три человека, в том числе стрелявший, сообщает The Athletic.

Еще пятеро получили ранения, среди пострадавших есть сотрудники полиции.

Несмотря на это турнир пройдет "так, как и планировалось", заявил премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс. Он также добавил, что угрозы национальной безопасности нет.

По мнению комиссара полиции Новой Зеландии Эндрю Костера, нападавшим был 24-летний мужчина, который работал на стройке, где произошла стрельба.

Police have contained a serious incident that unfolded at a construction site in Auckland’s CBD this morning.



Multiple injuries have been reported and at this stage we can confirm two people have died. The male offender is also deceased. pic.twitter.com/bC0EWR7Tzr