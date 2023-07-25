Неожиданный поворот: звезда сборной Аргентины ошарашила татуировкой с Роналду

Ямила Родригес выбрала своего кумира в противостояние португальца и Лионеля Месси.

В понедельник, 24 июля, женская сборная Аргентины начала свой путь на чемпионате мира-2023. В первом матче латиноамериканская команда уступила Италии (0:1).

Во время поединка аргентинские фанаты заметили необычную татуировку на ноге у Ямилы Родригес.

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На нападающей сборной Аргентины на левой ноге нанесена тату с Криштиану Роналду. Чуть выше расположено тату с Диего Марадоной.

Забавно, что перед международным турниром Родригес заявила, что португалец лучший футболист мира, а не ее соотечественник Лионель Месси.

"Я смотрела, как он играет, и думала: как можно быть таким совершенным? С этой татуировкой Криштиану теперь со мной навсегда", - отметила 25-летняя футболистка.

Во втором туре мундиаля сборная Аргентины сыграет с Южной Африкой.

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты женского чемпионата мира-2023.