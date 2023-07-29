Зашкварный поступок: Роналду облил водой оператора на матче Кубка арабских чемпионов

Португальцу не понравилось внимание к его персоне.

В рамках первого тура группового этапа Кубка арабских чемпионов Ан-Наср встречался с Аль-Шабабом.

38-летний португальский футболист Криштиану Роналду вышел на поле со скамейки запасных.

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Ему не удалось отметиться результативными действиями, однако приобрел очередной негатив.

После финального свистка Роналду облил водой оператора, который снимал его возле кромки поля. Португальцу не понравилось, что его снимают и тот прогнал оператора.

Поединок закончился в нулевую ничью. Отметим, что Криштиану не может забить пятый матч подряд.

Ранее сообщалось, что звезда сборной Аргентины ошарашила татуировкой с Роналду.