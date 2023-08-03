Дубль Месси помог Интер Майами выйти в 1/8 финала Кубка лиг
Каталонцы продолжают покорять американский футбол.
В рамках 1/16 финала Кубка лиг Интер Майами встречался с Орландо Сити
Главным героем встречи стал Лионель Месси, который оформил дубль.
Отметим, что Месси и Серхио Бускетс провели на поле весь поединок. Жорди Альба, в свою очередь, дебютировал, выйдя со скамейке запасных.
Что касается Сергея Кривцова, то украинский защитник отыграл весь матч.
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Интер Майами (США) – Орландо Сити (США) – 3:1
Голы: Месси, 7, 71, Мартинес, 50 (пен.) - Араухо
Ранее сообщалось, что Месси может провести прощальный матч на Камп Ноу.