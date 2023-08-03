Разрыв связок и разделение костей: Опубликован жуткий ренген ноги игрока, которого "сломал" Марсело

На восстановление футболисту Аргентинос Хуниорс потребуется около года.

Во время матча 1/8 финала Кубка Либертадорес бывший защитник Реала Марсело, выступающий ныне за Флуминенсе, нанес страшную травму игроку Аргентинос Хуниорс Лусиано Санчесу.

В одном из эпизодов бразильский игрок, пытаясь обыграть соперника, случайно наступил на него и сломал ему ногу.

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Марсело расплакался прямо на поле, получил красную карточку, а после принес свои извинения пострадавшему в социальных сетях.

Позже было опубликовано фото рентгена ноги Санчеса. Футболисту диагностировали разрывы передних и задних крестообразных связок, полный вывих колена, а бедренная и малоберцовая кости практически разделились.

🚨NUNCA VIO NADA IGUAL



🎙"En 23 años como médico nunca vi una lesión así. Es casi una separación del fémur y el peroné. Hay rotura de cruzado, anterior, posterior... Hay que hacer una reconstrucción. La recuperación es de entre 10 y 12 meses".



Alejandro Ronconi | Médico de… pic.twitter.com/mVQqEgFbd9 — Raúl Orvañanos (@RaulOrvananos) August 3, 2023

Сообщается, что Санчес уже покинул больницу и вернулся домой в инвалидной коляске, чтобы начать реабилитацию. На восстановление игроку после такой тяжелой травмы потребуется от десяти до 12 месяцев.

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