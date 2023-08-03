Разрыв связок и разделение костей: Опубликован жуткий ренген ноги игрока, которого "сломал" Марсело
Во время матча 1/8 финала Кубка Либертадорес бывший защитник Реала Марсело, выступающий ныне за Флуминенсе, нанес страшную травму игроку Аргентинос Хуниорс Лусиано Санчесу.
В одном из эпизодов бразильский игрок, пытаясь обыграть соперника, случайно наступил на него и сломал ему ногу.
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Марсело расплакался прямо на поле, получил красную карточку, а после принес свои извинения пострадавшему в социальных сетях.
Позже было опубликовано фото рентгена ноги Санчеса. Футболисту диагностировали разрывы передних и задних крестообразных связок, полный вывих колена, а бедренная и малоберцовая кости практически разделились.
🚨NUNCA VIO NADA IGUAL— Raúl Orvañanos (@RaulOrvananos) August 3, 2023
🎙"En 23 años como médico nunca vi una lesión así. Es casi una separación del fémur y el peroné. Hay rotura de cruzado, anterior, posterior... Hay que hacer una reconstrucción. La recuperación es de entre 10 y 12 meses".
Alejandro Ronconi | Médico de… pic.twitter.com/mVQqEgFbd9
Сообщается, что Санчес уже покинул больницу и вернулся домой в инвалидной коляске, чтобы начать реабилитацию. На восстановление игроку после такой тяжелой травмы потребуется от десяти до 12 месяцев.
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