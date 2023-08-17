"Лучший дуэт Саудовский Аравии": Звезда НБА встретился с Неймаром

Лидер баскетбольной команды Милуоки Яннис Адетокумбо провел встречу с новичком Аль-Хиляля Неймаром.

Именитый спортсмен опубликовал пост в Twitter, в котором высказался о том, что встретился с бразильцем.

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"Лучший дуэт в лиге Саудовской Аравии", - написал Адетокумбо.

Отметим, что саудовский клуб подготовил именную футболку для грека.

Напомним, Неймар перебрался в Аль-Хиляль, заключив двухлетний контракт.

Ранее сообщалось, что Неймар побил трансферный рекорд Лукаку по суммарной стоимости всех переходов за карьеру.

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