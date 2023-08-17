"Лучший дуэт Саудовский Аравии": Звезда НБА встретился с Неймаром
Лидер баскетбольной команды Милуоки Яннис Адетокумбо провел встречу с новичком Аль-Хиляля Неймаром.
Именитый спортсмен опубликовал пост в Twitter, в котором высказался о том, что встретился с бразильцем.
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"Лучший дуэт в лиге Саудовской Аравии", - написал Адетокумбо.
Best duo in Saudi league!! 🔥 https://t.co/eF9K8U9bl9 pic.twitter.com/w5Vyw2n0Hj— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) August 16, 2023
Отметим, что саудовский клуб подготовил именную футболку для грека.
Напомним, Неймар перебрался в Аль-Хиляль, заключив двухлетний контракт.
Ранее сообщалось, что Неймар побил трансферный рекорд Лукаку по суммарной стоимости всех переходов за карьеру.
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