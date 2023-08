"Твоя майка готова": Аль-Хиляль ответил звезде НБА, который предлагал свои услуги вместо Мбаппе

Your jersey is ready @Giannis_An34 Welcome “GIANNIS” to our family 🔵⚪️ #AlHilal 💙 pic.twitter.com/wD7tIcLiWM

x

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее... This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more...