"Твоя майка готова": Аль-Хиляль ответил звезде НБА, который предлагал свои услуги вместо Мбаппе
Саудовский клуб будет рад видеть в своем составе Янниса Антетокумпо.
Аль-Хиляль с небольшим опозданием ответил форварду Милуоки Бакс Яннису Антетокумпо, который предлагал себя команде.
Саудовский клуб подготовил именную футболку для грека, который заявлял, что может перейти в клуб вместо Килиана Мбаппе.
"Твоя майка готова.
Добро пожаловать, Яннис, в нашу семью", - написала пресс-служба Аль-Хиляля в соцсетях, презентовав футболку с 34 номером и фамилией Антетокумпо.
Your jersey is ready @Giannis_An34— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) August 16, 2023
Welcome “GIANNIS” to our family 🔵⚪️#AlHilal 💙 pic.twitter.com/wD7tIcLiWM
Напомним, ранее коллектив Жорже Жезуша подписал Неймара.
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