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"Твоя майка готова": Аль-Хиляль ответил звезде НБА, который предлагал свои услуги вместо Мбаппе

Саудовский клуб будет рад видеть в своем составе Янниса Антетокумпо.
Сегодня, 21:39
Яннис Антетокумпо
Яннис Антетокумпо

Аль-Хиляль с небольшим опозданием ответил форварду Милуоки Бакс Яннису Антетокумпо, который предлагал себя команде.

Саудовский клуб подготовил именную футболку для грека, который заявлял, что может перейти в клуб вместо Килиана Мбаппе.

"Твоя майка готова.

Добро пожаловать, Яннис, в нашу семью", - написала пресс-служба Аль-Хиляля в соцсетях, презентовав футболку с 34 номером и фамилией Антетокумпо.

Напомним, ранее коллектив Жорже Жезуша подписал Неймара.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Яннис Адетокумбо Аль-Хиляль

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