Неймар впервые сыграл в футбол за последний год

Бразилец принял участие в "голевой перестрелке" против бывшего клуба Сергея Реброва и Андрея Ярмоленко.

В рамках 3-го тура азиатской Лиги чемпионов саудовский Аль-Хиляль провел сумасшедший матч против арабского Аль-Айна, который закончился со счетом 5:4.

На 72-ой минуте этого матча на поле появился Неймар, который восстановился от травмы крестообразной связки, которая была получена в октябре прошлого года.

Для бразильского вингера этот поединок стал первым с момента полученного тяжелого повреждения.

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Футболист не успел совершить ни одного результативного действия в матче.

Отметим, что Аль-Хиляль набрал 9 очков в 3 матчах, а Аль-Айн лишь 1 пункт в 3 поединках.

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