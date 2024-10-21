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Неймар впервые сыграл в футбол за последний год

Бразилец принял участие в "голевой перестрелке" против бывшего клуба Сергея Реброва и Андрея Ярмоленко.
Сегодня, 21:45
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

В рамках 3-го тура азиатской Лиги чемпионов саудовский Аль-Хиляль провел сумасшедший матч против арабского Аль-Айна, который закончился со счетом 5:4.

На 72-ой минуте этого матча на поле появился Неймар, который восстановился от травмы крестообразной связки, которая была получена в октябре прошлого года.

Для бразильского вингера этот поединок стал первым с момента полученного тяжелого повреждения.

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Футболист не успел совершить ни одного результативного действия в матче.

Отметим, что Аль-Хиляль набрал 9 очков в 3 матчах, а Аль-Айн лишь 1 пункт в 3 поединках.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар Аль-Хиляль

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