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Неймар поздравил бразильского вундеркинда с побитием его рекорда

Эстеван стал тинейджером с наибольшим количеством результативных действий в чемпионате Бразилии.
Сегодня, 20:40
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Бразильский вингер Палмейраса Эстеван Виллиан, которого называют «Мессинью», побил рекорд Неймара по количеству результативных действий в местном чемпионате, если учитывать только игроков, которые не старше 18 лет.

17-летний вингер сделал гол+ассист в матче против Ювентуде, что позволило ему дойти до 18 результативных действий в текущем сезоне бразильской Серии А.

Таким образом, он превзошел достижение Неймара, который имел только 16 голов и ассистов за одну кампанию. Футболист, который ныне выступает за Аль-Хиляль поздравил Эстевана с его достижением.

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«Поздравляю Эстевана с побитым рекордом. Пусть ты продолжишь сиять и радовать всех своим футболом», - написал Неймар в своем Instagram.

Отметим, что «Мессинью» пыталось приобрести много европейских топ-клубов, но удалось это Челси. Он присоединится к лондонцам, когда ему исполнится 18 лет.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар Эстеван

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