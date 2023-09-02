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Экс-футболист Металиста может оказаться в Саудовской Аравии

Папу Гомес получил выгодное предложение от неназванного клуба.
Сегодня, 18:27
Папу Гомес / Getty Images
Папу Гомес / Getty Images

Чемпионат Саудовской Аравии может пополниться еще одной звездой.

Как сообщает Николо Скира, у экс-игрока Металлиста и чемпиона мира-2022 Папу Гомеса есть выгодное предложение из этой страны. Навзание клуба не уточняется.

Отметим, что своей новой команде Гомес достанется бесплатно, ведь вчера испанская Севилья объявила о разрыве контракта с аргентинцем по обоюдному согласию.

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В андалусийском клубе Папу провел 90 матчей во всех турнирах, забив 10 голов и отдав 7 результативных передач.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: севилья металлист Саудовская Аравия

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