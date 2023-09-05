Звездный футболист Атлетико перебрался в Саудовскую Аравию

Полузащитник сборной Бельгии Янник Феррейра Карраско перешел в чемпионат Саудовской Аравии.

30-летний игрок официально заключил с Аль-Шабабом трехлетний контракт.

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Сообщалось, что Атлетико за бельгийца получит 15 млн евро.

Напомни, Карраско играл за мадридский клуб с 2015 по 2018 год и с 2020-го по 2023-й. В прошлом сезоне на его счету 7 голов за 35 матчей в Ла Лиге.

Ранее стало известно, на какие жертвы пошел Феликс ради перехода в Барселону.