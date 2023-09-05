Звездный футболист Атлетико перебрался в Саудовскую Аравию
Аль-Шабаб подписал вингера сборной Бельгии.
Полузащитник сборной Бельгии Янник Феррейра Карраско перешел в чемпионат Саудовской Аравии.
30-летний игрок официально заключил с Аль-Шабабом трехлетний контракт.
رسمياً .. النجم الدولي البلجيكي "يانيك كاراسكو" شبابي لمدة 3 مواسم 🇧🇪🤍#يلا_شباب#كاراسكو_شبابي pic.twitter.com/FbXNGIgAVz— نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) September 4, 2023
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Сообщалось, что Атлетико за бельгийца получит 15 млн евро.
Напомни, Карраско играл за мадридский клуб с 2015 по 2018 год и с 2020-го по 2023-й. В прошлом сезоне на его счету 7 голов за 35 матчей в Ла Лиге.
Ранее стало известно, на какие жертвы пошел Феликс ради перехода в Барселону.