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Катарский клуб объявил о подписании чемпиона мира из Германии

ПСЖ отпустил атакующего игрока на Ближний Восток.
Сегодня, 20:12
Юлиан Дракслер / ФК Аль-Ахли
Юлиан Дракслер / ФК Аль-Ахли

Немецкий полузащитник Юлиан Дракслер перешел в катарский Аль-Ахли.

Клуб Ближнего Востока заплатил французскому ПСЖ более 20 миллионов евро. 

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Стороны заключили контракт до лета 2025 года.

29-летний немец выступал за ПСЖ с 2016 года. За это время в команде он забил 26 голов и отдал 41 ассист в 198 матчах.

Ранее сообщалось, что Верратти официально стал игроком катарского клуба.

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