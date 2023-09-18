Катарский клуб объявил о подписании чемпиона мира из Германии
ПСЖ отпустил атакующего игрока на Ближний Восток.
Немецкий полузащитник Юлиан Дракслер перешел в катарский Аль-Ахли.
Клуб Ближнего Востока заплатил французскому ПСЖ более 20 миллионов евро.
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Стороны заключили контракт до лета 2025 года.
النادي #الأهلي القطري💚🤍 يتعاقد رسمياً مع النجم الألماني دراكسلر لمدة موسمين— النادي الأهلي الرياضي (@ahliqat) September 18, 2023
🔗: https://t.co/eUNPxNa32T pic.twitter.com/ITdtasPvQj
29-летний немец выступал за ПСЖ с 2016 года. За это время в команде он забил 26 голов и отдал 41 ассист в 198 матчах.
Ранее сообщалось, что Верратти официально стал игроком катарского клуба.
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