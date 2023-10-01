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Форвард, принадлежащий Динамо, помог своей команде победить в матче чемпионата Колумбии

Эрик Рамирес записал на свой счет дубль в течении двух минут.
Сегодня, 17:21
Эрик Рамирес / FC Dynamo Kyiv
Эрик Рамирес / FC Dynamo Kyiv

В ночь с 30 сентября на 1 октября Атлетико Насьональ встретился с Энвигадо в рамках 15 тура чемпионата Колумбии.

Хозяева обыграли главного аутсайдера внутреннего первенства со счетом 3:0. Два гола в матче забил Эрик Рамирес, принадлежащий Динамо.

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Венесуэльский нападающий отличился за свою команду на 57 и на 59 минутах соответственно.

Отметим, что Атлетико Насьональ идет на 3 месте в чемпионате Колумбии с 27 очками в активе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев эрик рамирес

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Форвард, принадлежащий Динамо, помог своей команде победить в матче чемпионата Колумбии
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