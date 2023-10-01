Форвард, принадлежащий Динамо, помог своей команде победить в матче чемпионата Колумбии
Эрик Рамирес записал на свой счет дубль в течении двух минут.
В ночь с 30 сентября на 1 октября Атлетико Насьональ встретился с Энвигадо в рамках 15 тура чемпионата Колумбии.
Хозяева обыграли главного аутсайдера внутреннего первенства со счетом 3:0. Два гола в матче забил Эрик Рамирес, принадлежащий Динамо.
Читай также: Экс-игрок Шахтера помог своему клубу не проиграть в первом матче полуфинала Кубка Либертадорес
Венесуэльский нападающий отличился за свою команду на 57 и на 59 минутах соответственно.
Отметим, что Атлетико Насьональ идет на 3 месте в чемпионате Колумбии с 27 очками в активе.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!