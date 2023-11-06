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Будущий игрок Реала получил дебютный вызов в сборную Бразилии

Форвард может сыграть против Колумбии и Аргентины.
Сегодня, 19:44
Эндрик / Getty Images
Эндрик / Getty Images

Дебютный вызов в сборную Бразилии получил форвард Палмейраса Эндрик, сообщает ESPN.

Юный нападающий в возрасте 17 лет может дебютировать за пентакампеонов в одном из следующих матчей отбора на ЧМ-2026.  Примечательно, что соперниками "селесао" будут сборные Колумбии и Аргентины. 

Напомним, что мадридский Реал выкупил у Палмейраса контракт Эндрика за 37,5 миллиона евро. Однако по закону он сможет присоединиться к "королевскому клубу" лишь когда ему исполнится 18 лет, то есть, не раньше 21 июля 2024 года.

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На данный момент он выступает за Палмейрас на правах аренды. В нынешнем сезоне Эндрик принял участие в 25 матчах бразильской Серии А, в которых отличился восемью голами.

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