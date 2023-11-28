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За рулем розового авто: Месси насладился отдыхом с семьей в Disney World

Аргентинец пытался скрыться от фанатов, но его быстро раскрыли.
Сегодня, 00:55
Лионель Месси с семьей / Goal.com
Лионель Месси с семьей / Goal.com

Нападающий сборной Аргентины и Интер Майами Лионель Месси наслаждается отдыхом во время межсезонья.

Звездный футболист вместе со своей семьей посетили парк развлечений Disney World, который находится в штате Флорида.

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Семья посетила разные аттракционы, однако более комичным стал момент, когда Лео с сыном Тьягом покатались в розовом авто на гоночной трассе.

Лео пытался скрыть свою личность, но фанаты быстро его окружили.

Отметим, что ранее стал известен самый ценный футболист сезона в MLS.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси

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