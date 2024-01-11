Бразилия объявила о назначении нового главного тренера

Бразильская конфедерация футбола объявила о назначении главным тренером бразильской национальной команды Доривала Жуниора.

Детали контракта со специалистом не раскрываются.

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Отметим, что Жуниор возглавил Бразилию, разорвав контракт с Сан-Паулу, который возглавил в апреле 2023 года.

Специалист в карьере тренировал Фламенго, Сеара, Атлетико Паранаэнсе, Сантос и другие бразильские клубы. В 2022 году Фламенго выиграл Кубок Либертадорес во главе с Доривалом Жуниором.

Напомним, ранее сборную возглавлял Фернандо Диниз, с которым не стали продлевать контракт из-за неудовлетворительных результатов.

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