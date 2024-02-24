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Полуфиналист чемпионата мира-2022 получил тюремный срок

Футболист Марокко разбил голову камнем дальнобойщику.
Сегодня, 10:53
Ильяс Шаир / Getty Images
Ильяс Шаир / Getty Images

Полузащитник КПР и сборной Марокко Ильяс Шаир может завершить карьеру.

Как сообщает Daily Star, суд Антверпена приговорил футболиста к году тюремного заключения с отсрочкой еще на 12 месяцев.

Летом 2020 года Шаир в компании друзей устроил стычку с дальнобойщиком, когда ждали автобус, который возвращался в Бельгию после поездки на каяках. Шаир ударил мужчинку камнем по голове. У дальнобойщика был разбит череп, в результате чего он долго пробыл в больнице.

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Кроме тюремного срока, суд обязал футболиста выплатить жертве 14 тысяч евро компенсации.

Напомним, Ильяс выступал за сборную Марокко, которая сенсационно дошла до полуфинала ЧМ-2022. В нынешнем сезоне футболист провел 31 матч за КПР, в которых забил четыре гола и сделал пять голевых передач. Клуб пока не отстранил игрока, ведь он подал апелляцию.

Ранее сообщалось, что Дани Алвеса приговорили к тюремному сроку.

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