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Суд отклонил иск Бензема к министру внутренних дел Франции

Жеральд Дарманен никак не опорочил репутацию форварда.
Сегодня, 19:30
Карим Бензема / Getty Images
Карим Бензема / Getty Images

Суд отклонил иск Карима Бензема против министра внутренних дел Франции, пишет RMC Sport.

Напомним, французский форвард подал иск о клевете после того, как министр Жеральд Дарманен заявил о связах Карима с террористической организацией.

По мнению Бензема, слова министра нансели ущерб его имиджу, чести и репутации.

Суд рассмотрел жалобу француза и решил отклонить его иск, так не было обнаружено ничего такого, что могло бы опорочить форварда Аль-Иттихада. Вердикт обжалованию не подлежит.

Ранее также сообщалось, что Мбаппе сообщил ПСЖ о своем уходе летом.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карим Бензема

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