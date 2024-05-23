Месси похвастался милой фотографией с любимой
Пара наслаждается свободным временем.
Нападающий сборной Аргентины и Интер Майами Лионель Месси опубликовал новое фото в соцсетях.
Футболист добавил фотографию, на которой он со своей возлюбленной Антонеллой Рокуццо.
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Пара одета в легкой летней одежде, а Месси и вовсе надел очки.
За несколько часов пост собрал более пяти миллионов лайков и 45 тысяч комментариев.
Напомним, Месси и Суарес посетили концерт латиноамериканской певицы.
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