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Спели и станцевали: Месси и Суарес посетили концерт латиноамериканской певицы

Лидеры американского клуба весело провели время.
Сегодня, 19:20
Суарес и Месси / Getty Images
Суарес и Месси / Getty Images

Нападающие Интер Майами Лионель Месси и Луис Суарес были замечены в одном из баров на концерте латиноамериканской певицы.

Футболисты танцевали и пели под треки Марии Бекерра, при этом выгляди они максимально счастливыми.

Напомним, после 15-ти туров МЛС Интер Майами занимает первое место в турнирной таблице, набрав 31 очко.

Ранее сообщалось, что Месси и Суарес с возлюбленными посетили "розовую" вечеринку.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Луис Суарес Лионель Месси интер майами

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