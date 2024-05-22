Спели и станцевали: Месси и Суарес посетили концерт латиноамериканской певицы
Лидеры американского клуба весело провели время.
Нападающие Интер Майами Лионель Месси и Луис Суарес были замечены в одном из баров на концерте латиноамериканской певицы.
Футболисты танцевали и пели под треки Марии Бекерра, при этом выгляди они максимально счастливыми.
Напомним, после 15-ти туров МЛС Интер Майами занимает первое место в турнирной таблице, набрав 31 очко.
Ранее сообщалось, что Месси и Суарес с возлюбленными посетили "розовую" вечеринку.
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