На Кубке Америки-2024 впервые будут введены розовые карточки

КОНМЕБОЛ оставит все инновации в последующих турнирах.

КОНМЕБОЛ утвердила введение розовой карточки на Кубке Америки 2024 года. Об этом сообщает Diario AS.

Розовую карточку будут использовать в случаях подозрения на травму головы или сотрясение мозга у футболиста. Это даст команде право на дополнительную шестую замену.

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Чтобы избежать симуляций, врачи команды, чей игрок получил розовую карточку, должны в течение 24 часов представить в КОНМЕБОЛ официальное медицинское заключение.

Кубок Америки-2024 станет первым турниром, где применят это нововведение. В дальнейшем розовая карточка будет использоваться на всех турнирах под эгидой КОНМЕБОЛ.

Напомним, грядущий турнир пройдет в США с 20 июня по 14 июля.

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