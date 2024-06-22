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Жену Месси отказывались пропускать на первый матч Аргентины на Копа Америка

Перед поединком случился конфузная ситуация.
Сегодня, 12:05
Антонелла Рокуццо с детьми / instagram.com/antonelaroccuzzo
Антонелла Рокуццо с детьми / instagram.com/antonelaroccuzzo

В рамках первого тура группового этапа Копа Америки сборная Аргентины победила национальную команду Канады (2:0).

Поединок прошел на Мерседес-Бенц Стэдиум в Атланте. Перед матчем случился инцидент с участием возлюбленной Лионеля Месси Антонелла Рокуццо.

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Девушка направлялась на трибуны, чтобы посмотреть поединок. Вместе с ней пришли двое детей, родители Месси и племянник футболиста, однако охрана сразу не пустила Антонеллу.

Она должна была оставить на хранение свой кошелек, ведь предметы такого фасона подпадают под запрещенные для проноса на стадион. После дискуссии жена Месси выполнила требования охранников.

Ранее Ванда Нара похвасталась новыми кадрами с очередной интимной фотосессии.

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