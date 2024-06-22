Жену Месси отказывались пропускать на первый матч Аргентины на Копа Америка

В рамках первого тура группового этапа Копа Америки сборная Аргентины победила национальную команду Канады (2:0).

Поединок прошел на Мерседес-Бенц Стэдиум в Атланте. Перед матчем случился инцидент с участием возлюбленной Лионеля Месси Антонелла Рокуццо.

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Девушка направлялась на трибуны, чтобы посмотреть поединок. Вместе с ней пришли двое детей, родители Месси и племянник футболиста, однако охрана сразу не пустила Антонеллу.

Она должна была оставить на хранение свой кошелек, ведь предметы такого фасона подпадают под запрещенные для проноса на стадион. После дискуссии жена Месси выполнила требования охранников.

⚡ #AHORA | La seguridad le impidió a Antonella Roccuzzo ingresar con una cartera al estadio. La esposa de Messi tuvo que dejar sus pertenencias ya que la organización de la Copa América no permite el ingreso de ciertos elementos a los campos de juego. pic.twitter.com/x5sidGNKu9 — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) June 21, 2024

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