Брат Энцо Фернандеса показал невероятную татуировку в честь игрока сборной Аргентины
Сборная Аргентины пробилась в финал Копа Америка-2024, победив сборную Канады (2:0).
Перед поединком брат Энцо Фернандеса продемонстрировал свою потрясающую татуировку полузащитника Челси.
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Брата футболиста сделала тату на бедре.
¡¡HABÍA QUE CREER!! El hermano de Enzo Fernández se hizo un tatuaje del propio Enzo... ¡¡ANTES DEL MUNDIAL!! 👏👏👏— SportsCenter (@SC_ESPN) July 8, 2024
📺 #DisneyPlus pic.twitter.com/i6EEtYIKo0
По словам родственника, он сделал татуировку до победы Аргентины на чемпионате мира-2022.
Отметим, что тогда Фернандес был назван лучшим молодым игроком турнира.
Аргентина в финале Копа Америка-2024 сыграет с победителем пары Колумбия - Уругвай.
Ранее сообщалось, что Мудрик выложил фото с женской рукой в постели на фоне Роналду.
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