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Брат Энцо Фернандеса показал невероятную татуировку в честь игрока сборной Аргентины

Футболист является идолом для своего родственника.
Сегодня, 13:55
Энцо Фернандес / Getty Images
Энцо Фернандес / Getty Images

Сборная Аргентины пробилась в финал Копа Америка-2024, победив сборную Канады (2:0).

Перед поединком брат Энцо Фернандеса продемонстрировал свою потрясающую татуировку полузащитника Челси.

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Брата футболиста сделала тату на бедре.

По словам родственника, он сделал татуировку до победы Аргентины на чемпионате мира-2022.

Отметим, что тогда Фернандес был назван лучшим молодым игроком турнира.

Аргентина в финале Копа Америка-2024 сыграет с победителем пары Колумбия - Уругвай.

Ранее сообщалось, что Мудрик выложил фото с женской рукой в постели на фоне Роналду.

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