Брат Энцо Фернандеса показал невероятную татуировку в честь игрока сборной Аргентины

Футболист является идолом для своего родственника.

Сборная Аргентины пробилась в финал Копа Америка-2024, победив сборную Канады (2:0).

Перед поединком брат Энцо Фернандеса продемонстрировал свою потрясающую татуировку полузащитника Челси.

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Брата футболиста сделала тату на бедре.

¡¡HABÍA QUE CREER!! El hermano de Enzo Fernández se hizo un tatuaje del propio Enzo... ¡¡ANTES DEL MUNDIAL!! 👏👏👏



📺 #DisneyPlus pic.twitter.com/i6EEtYIKo0 — SportsCenter (@SC_ESPN) July 8, 2024

По словам родственника, он сделал татуировку до победы Аргентины на чемпионате мира-2022.

Отметим, что тогда Фернандес был назван лучшим молодым игроком турнира.

Аргентина в финале Копа Америка-2024 сыграет с победителем пары Колумбия - Уругвай.

Ранее сообщалось, что Мудрик выложил фото с женской рукой в постели на фоне Роналду.

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