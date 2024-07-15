33-летний Хамес Родригес стал лучшим игроком Копа Америка

В ночь на понедельник, 15 июля, состоялся финал Копа Америка-2024.

В решающем матче Аргентина минимально обыграла сборную Колумбии и снова стала чемпионом континента.

Однако лучшим игроком турнира, а также лучшим ассистентом был признан хавбек сборной Колумбии Хамес Родригес, который в шести матчах забил один гол и отдал шесть ассистов.

Напомним, что лучший бомбардир ЧМ-2014 уже давно завершил европейскую карьеру и сейчас выступает за бразильский Сан-Паулу.

С обзором поединка Аргентина - Колумбия вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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