33-летний Хамес Родригес стал лучшим игроком Копа Америка
Колумбиец словно вспомнил 2014 год.
В ночь на понедельник, 15 июля, состоялся финал Копа Америка-2024.
В решающем матче Аргентина минимально обыграла сборную Колумбии и снова стала чемпионом континента.
Однако лучшим игроком турнира, а также лучшим ассистентом был признан хавбек сборной Колумбии Хамес Родригес, который в шести матчах забил один гол и отдал шесть ассистов.
Напомним, что лучший бомбардир ЧМ-2014 уже давно завершил европейскую карьеру и сейчас выступает за бразильский Сан-Паулу.
С обзором поединка Аргентина - Колумбия вы можете ознакомиться на нашем сайте.
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