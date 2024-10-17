Азиатская сборная рассматривает увольнение именитого тренера

Сборная Саудовский Аравии может расстаться с главным тренером, пишет La Republica.

Напомним, что национальную команду тренерует итальянский специалист Роберто Манчини.

Под руководством именитого специалиста команда провела 20 матчей, выиграв восемь из них и пять сыграв в ничью.

Тем не менее, результаты сборной считаются неудовлетворительными, а потому Манчини может лишиться поста, если не исправит ситуацию.

Ранее другой итальянский тренер попал в шорт-лист европейского гранда.

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