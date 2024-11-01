Кукла-убийца: сын Месси показался в устрашающем образе на Хэллоуин
Антонела Роккуццо показал редкое фото с аргентинцем.
Антонела Роккуццо, возлюбленная Лионеля Месси, опубликовала новый пост в социальной сети.
Девушка на своей странице в Instagram показала, как семья готова к Хэллоуину.
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Один из детей звездной пары примерял на себе образ Чаки - куклы-убийцы из одноименного сериала.
Антонела показала фото с Лео, который провел время с семьей во время паузы между играми за Интер Майами.
Ранее сообщалось, что Забарный сделал две особенные татуировки.
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