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Футбол

Кукла-убийца: сын Месси показался в устрашающем образе на Хэллоуин

Антонела Роккуццо показал редкое фото с аргентинцем.
Сегодня, 13:35
Антонелла Рокуццо и Лионель Месси / instagram.com/antonelaroccuzzo
Антонелла Рокуццо и Лионель Месси / instagram.com/antonelaroccuzzo

Антонела Роккуццо, возлюбленная Лионеля Месси, опубликовала новый пост в социальной сети.

Девушка на своей странице в Instagram показала, как семья готова к Хэллоуину.

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Один из детей звездной пары примерял на себе образ Чаки - куклы-убийцы из одноименного сериала.

Антонела показала фото с Лео, который провел время с семьей во время паузы между играми за Интер Майами.

Ранее сообщалось, что Забарный сделал две особенные татуировки.

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