ФИФА определила, где пройдут ЧМ-2030 и ЧМ-2034

В среду, 11 декабря, состоялся конгресс ФИФА.

Во время мероприятия организация определила, что чемпионат мира по футболу в 2030 году пройдет в Португалии, Испании, Марокко, Аргентине, Уругвае и Парагвае.

Это будет столетний юбилей чемпионата мира.

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В 2034 году чемпионат мира пройдет в Саудовской Аравии. Эта страна была единственным претендентом на проведение турнира.

Напомним, что чемпионат мира-2026 пройдет в Канаде, США и Мексике.

Ранее состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира.

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