ФИФА определила, где пройдут ЧМ-2030 и ЧМ-2034
Конгресс принял решения, которые определят развитие футбола.
В среду, 11 декабря, состоялся конгресс ФИФА.
Во время мероприятия организация определила, что чемпионат мира по футболу в 2030 году пройдет в Португалии, Испании, Марокко, Аргентине, Уругвае и Парагвае.
Это будет столетний юбилей чемпионата мира.
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В 2034 году чемпионат мира пройдет в Саудовской Аравии. Эта страна была единственным претендентом на проведение турнира.
Напомним, что чемпионат мира-2026 пройдет в Канаде, США и Мексике.
Ранее состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира.
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