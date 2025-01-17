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Экс-тренер Ювентуса продолжит карьеру в Саудовской Аравии

Летом Массимилиано Аллегри возглавит Аль-Ахли.
Сегодня, 12:45
Массимилиано Аллегри / Getty Images
Массимилиано Аллегри / Getty Images

Итальянский специалист Массимилиано Аллегри достиг соглашения с Аль-Ахли, утверждает Джанлука ди Марцио.

По информации инсайдера, бывший тренер Ювентуса может летом возглавить саудовский клуб.

На текущий момент командой руководит Матиас Яйссле, под руководством которого Аль-Ахли занимает пятую строчку в чемпионате.

Руководство клуба хочет расстаться с немемцким тренером в ближайшее время, а до конца сезона команду будет тренировать Габриэле Чиоффи. Аллегри же придет в клуб только летом.

Ранее итальянец вел переговоры также с Аль-Шабабом и сборной Бельгии, но не сумел договориться о контракте. Детали же контракта Аллегри с Аль-Ахли пока не раскрывались.

Ранее также сообщалось, что Сульшер вскоре продолжит тренерскую карьеру.

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