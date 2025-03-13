Яремчук дублем за 12 минут перевернул матч Лиги Европы
Украинец Роман Яремчук начал на скамейке запасных ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против норвежского Буде-Глимта. Нападающий появился на поле после перерыва, когда пирейский Олимпиакос минимально уступал.
Воспитанник киевского "Динамо" быстро освоился на поле. На 53-й минуте Яремчук сравнял счет, переиграв кипера после передачи Музакитиса с глубины. А потом форвард вывел пирейцев вперед, классно развернувшись в штрафной.
Первый гол Яремчука:
Второй гол Яремчука:
Олимпиакос разгромно проиграл в первом поединке (0:3). Для выхода в четвертьфинал турнира "красно-белые" должны забить еще минимум дважды.
Кстати, ранее Британия отказала во въезде полузащитнику Реал Сосьедада.
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