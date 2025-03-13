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Футбол

Яремчук дублем за 12 минут перевернул матч Лиги Европы

Форвард сборной Украины стал джокером Хосе Луиса Мендилибара.
Сегодня, 21:23
Роман Яремчук / Getty Images
Роман Яремчук / Getty Images

Украинец Роман Яремчук начал на скамейке запасных ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против норвежского Буде-Глимта. Нападающий появился на поле после перерыва, когда пирейский Олимпиакос минимально уступал.

Воспитанник киевского "Динамо" быстро освоился на поле. На 53-й минуте Яремчук сравнял счет, переиграв кипера после передачи Музакитиса с глубины. А потом форвард вывел пирейцев вперед, классно развернувшись в штрафной.

Первый гол Яремчука:

Второй гол Яремчука:

Олимпиакос разгромно проиграл в первом поединке (0:3). Для выхода в четвертьфинал турнира "красно-белые" должны забить еще минимум дважды.

Кстати, ранее Британия отказала во въезде полузащитнику Реал Сосьедада.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: олимпиакос Роман Яремчук Буде-Глимт

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