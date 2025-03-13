Британия не впустила россиянина на матч Лиги Европы

Арсен Захарян не поможет баскам в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Соединенное Королевство не впустило россиянина, сообщает El Diario Vasco.

Хавбек сборной россии дважды получил отказ. Сначала Захаряна не взяли на рейс команды из Мадрида в Манчестер. Вместе с малийцем Амари Траоре он улетел в Париж, где оба ждали решения визовых проблем.

В конце концов британские пограничники дали согласие на въезд африканца. Захарян же разрешения так и не дождался, поэтому уехал обратно в Испанию. В тамошней столице он будет самостоятельно готовиться к матчу Ла Лиги против Райо Вальекано.

К слову, ранее Манчестер Юнайтед запланировал кадровую чистку на межсезонье.

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