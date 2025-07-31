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Футбол

Легионер Шахтера признался, мотивировал ли его Неймар перед первым матчем с Бешикташем

Бразилец Кевин отреагировал на слухи о разговоре со звездным соотечественником.
Сегодня, 18:45       Автор: Игорь Мищук
Кевин / Getty Images
Кевин / Getty Images

Вингер Шахтера Кевин поделился ожиданиями от ответного матча с Бешикташем во втором раунде квалификации Лиги Европы и ответил, мотивировал ли его и других бразильцев Неймар перед первой игрой по просьбе главного тренера Арды Турана.

Легионер "горняков" опроверг факт разговора со звездным соотечественником, назвав эту информацию лишь слухами.

"Разговор с Неймаром? К сожалению, это не так. Конечно, мне было бы приятно получить такой звонок от Неймара, но это были только слухи. Я действительно рад своей личной игре и важному выступлению команды в прошлом матче и очень надеюсь, что мы сможем продолжить в таком же духе.

Конечно, мы хотели бы, чтобы я забивал больше, - не два и даже не три гола. В любом случае постараюсь выкладываться по максимуму, забивать как можно больше - один, два, три или даже больше голов", - приводит слова Кевина официальный сайт Шахтера.

Напомним, что ответный матч между Шахтером и Бешикташем состоится в четверг, 31 июля, в польском Кракове и начнется в 21:00 по киевскому времени. Первая игра завершилась победой "горняков" со счетом 4:2.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Шахтер - Бешикташ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар шахтер кевин бешикташ

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