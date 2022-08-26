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"Ощущение, что играем в Лиге чемпионов": Суркис отреагировал на итоги жеребьевки Лиги Европы для Динамо

Глава "бело-синих" оценил будущих соперников команды на групповой стадии турнира.
Сегодня, 20:58
Игорь Суркис / ФК Динамо Киев
Игорь Суркис / ФК Динамо Киев
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Президент Динамо Игорь Суркис поделился впечатлениями от результатов жеребьевки группового этапа Лиги Европы.

Киевская команда попала в квартет с французским Ренном, турецким Фенербахче и кипрским АЕКом.

"Очень сильные соперники. Есть такое ощущение, что мы играем в группе Лиги чемпионов. Ренн, как и мы, еще совсем недавно играл в этом турнире, это очень серьезный коллектив, который ежегодно совершает качественные трансферы. Все мы видели, как кипрский АЕК дважды обыграл Днепр-1. Про Фенербахче я вовсе молчу, эта команда становится сильнее и сильнее с каждым месяцем. Уверен, они хотят отомстить нам и взять реванш, потому матчи будут очень интересными. И я вас уверяю - они ничем не уступят играм Лиги чемпионов. Может, я не сильно доволен жребием, но наши игроки наверняка станут опытнее и сильнее, играя против именитых соперников.

Необходимо жить дальше и не ворошить прошлое. Да, к огромному сожалению, в этот раз у нас объективно не получилось. Бенфика была сильнее, но мы хотели совершить подвиг. Понятно, что двухмесячные сборы без выходных, постоянные переезды и жизнь без семей внесли свои коррективы. Сборники вообще полгода не были дома. Сложно даже представить, насколько ценным был бы праздник победы киевлян в квалификации для нашего народа. Для народа, который героически сражается с российскими… простите, слова не могу подобрать, чтобы описать этих негодяев, этих нелюдей, которые убивают наших женщин и детей.

Победа Динамо над Бенфикой могла бы восприняться так же, как победа Усика над Джошуа! Браво! Он пример для всех нас, на который мы должны равняться. Я постоянно говорю ребятам - вы спортивное лицо страны и должны сражаться ради своего народа. Поверьте мне, они это прекрасно понимают. Но некоторым, возможно, следовало бы все-таки пересмотреть свое отношение к футболу. Наши победы впереди. И не только футбольные", - цитирует Суркиса официальный сайт Динамо.

Напомним, на ISPORT доступны полные результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы.

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